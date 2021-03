Denis Brogniart : "J'ai un peu réalisé ce souhait", ce geste hommage à son père mort d'un cancer

Très admiratif de son père, le présentateur de Koh-Lanta explique : "J'ai perdu mon père très jeune. Il était plus jeune que je ne suis aujourd'hui quand il est parti. Il est mort à quarante-neuf ans d'un cancer... Il a toujours été le héros de ma vie, c'était un homme très patriote et très attaché au monde militaire." Touchant, Denis Brogniart révèle également à quel point la présence de son père lui manque au quotidien : "Vous savez, c'est incontestablement la personne qui me manque le plus sur cette basse Terre. C'est aussi celui à qui je l'aurais envoyé en premier parce que mon père avait fait des études de lettres, c'est quelqu'un qui écrivait bien... Je pense sincèrement que si par wifi, pas en 4G mais en 1000G, il peut m'entendre de l'endroit où il est, il doit être fier de moi."

Papa de quatre enfants (Dimitri, né d'un précédent mariage, et Lili, Violette et Blanche), Denis a fait participer sa femme Hortense à l'écriture de cet ouvrage. L'animateur envoyait ainsi chaque semaine ses écrits à son épouse afin qu'elle relise et valide son oeuvre. "J'avais besoin de cela pour être sûr de ne pas partir dans la mauvaise direction", confie-t-il.

Un livre poignant et très symbolique pour l'animateur lui aussi fasciné par le monde militaire et qui est devenu il y a quelques années Parrain des blessés de guerre de l'armée française.