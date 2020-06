Denis Brogniart, 28 ans après la mort de son père : rare photo et pensées émues

"Tu étais mon modèle, mon repère, mon complice de sport, tu es parti si jeune il y a 28 ans. Tu restes à jamais mon papa. Pensées tendres en cette fête des Papas !", peut-on lire. Un joli texte accompagné d'une photo souvenir. Dessus, un très jeune Denis Brogniart se tient debout et souriant juste derrière celui qu'on devine être son papa, accroupi et lui aussi éclatant le bonheur, un ballon de football à ses pieds. En commentaires, plusieurs anciens aventuriers de Koh-Lanta à l'instar de Kunlé (édition 2010 au Vietnam), Nicolas (édition 2019 aux îles Fidji) ou encore Frédéric (édition 2019 aux îles Fidji) ont apporté leur soutien au célèbre animateur de TF1.

Le 16 mai dernier, face à Nikos Aliagas dans 50' Inside sur la Une, Denis Brogniart évoquait le souvenir de son père décédé d'un cancer alors que lui-même n'était âgé que de 25 ans. "J'ai eu le malheur de perdre mon père, il était plus jeune que moi aujourd'hui, et quand je discute de sa pathologie aujourd'hui avec des médecins, ils me disent que s'il l'avait eu hier, on l'aurait sauvé grâce aux avancées que l'on connaît aujourd'hui", avait-il confié non sans émotion.

À l'antenne de TF1, celui qui a récemment quitté la présentation d'Auto Moto évoquait aussi son rôle d'ambassadeur de la fondation Arc depuis 2018. L'association lutte contre le cancer. Une cause qui lui est chère et qui lui rappelle sans aucun doute le combat de son papa disparu contre la maladie.