Denis Brogniart quitte une émission phare de TF1, ses fans en panique

Dans son édition du samedi 20 juin 2020, L'Equipe a annoncé que Denis Brogniart quittait une émission phare de TF1, la plus ancienne de la chaîne privée. Quelques heures plus tard, le célèbre animateur de 53 ans a confirmé cette information, via une vidéo publiée sur Twitter.

Se filmant à la plage, "au Touquet sous le beau temps", Denis Brogniart a déclaré : "Je voulais vous confirmer l'information que j'arrête la présentation d'Automoto après huit ans d'une expérience fabuleuse, qui m'a permis de rencontrer tous les acteurs du monde automobile d'essayer des voitures incroyables, de visiter les usines des plus grands constructeurs, de vous faire vivre chaque dimanche matin le monde de l'automobile et de la moto." Pour l'animateur, "il était temps de passer le flambeau" et il a révélé le nom de son successeur dans cette vidéo vue plus 70 000 fois en un peu plus de 24 heures. Jean-Pierre Gagick, qui officiait jusque-là en tant que remplaçant, sera au volant d'Automoto. Denis Brogniart fera quant à lui ses adieux à cette émission de TF1 le 12 juillet prochain.

Dans la légende accompagnant cette vidéo, Denis Brogniart a indiqué vouloir se concentrer sur Koh-Lanta "avec régulièrement deux saisons par an", dont une nouvelle annoncée pour le mois de septembre, Ninja Warrior, District Z produit par Arthur mais aussi les événements sport.