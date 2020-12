Denis Brogniart et Hortense, leur début de relation secrète à l'hôtel : "On s'est fait gauler"

Cela fait près de vingt ans que Denis Brogniart et sa femme Hortense s'aiment. Et aucun n'a souhaité ou ne souhaite éteindre le flambeau de l'un ou de l'autre de manière irrévocable. L'amour est toujours plus fort que tout pour les tourtereaux, un bonheur qu'ils ont partagé dans les colonnes du magazine Gala.

Avant de s'envoler pour le Panama en 2003, pour le tournage de la troisième saison de Koh-Lanta, le présentateur de 53 ans a effectué un remplacement au service des sports de LCI où travaillait Hortense. Entre eux, le courant est si bien passé que Denis Brogniart lui a donné le numéro d'ALP (qui produit le jeu d'aventure de TF1) afin qu'elle tente d'intégrer l'équipe en tant que journaliste. Mais ne lui parlez pas de piston. "J'ai tout simplement deviné son potentiel et son appétence pour le voyage...", a-t-il assuré.

Il a visé juste puisqu'Hortense a été embauchée pour être au plus près des candidats et très vite, Denis Brogniart et elle se retrouvaient en cachette à l'hôtel pour vivre leur passion à l'abri des regards. Mais, sans surprise, ils ont fini par être démasqués. "A la fin, on s'est fait gauler", a plaisanté Denis Brogniart. Mais peu importe car sa chère et tendre faisait l'unanimité au sein de la production. Depuis, ils ne se sont jamais quittés et se sont mariés en 2007. Ils ont été unis par le papa d'Hortense, alors maire d'une petite commune des Yvelines.

De leur union sont nées Lili et Violette en 2005 et Blanche en 2006. Depuis, Hortense se rend moins souvent sur le tournage de Koh-Lanta, surtout depuis que ses enfants vont à l'école. "Ou alors moins longtemps", a déclaré celle qui est devenue taxidermiste et qui fait aussi de la plumasserie. Elle suit malgré tout la carrière de Denis Brogniart de près : "Denis ne fait pas de l'antenne pour faire de l'antenne. Il ne se montre pas n'importe où. Je l'ai vu grandir professionnellement. Je suis fière de lui."

Nos enfants doivent se construire par eux-mêmes

La jolie famille vit dans un village où Denis Brogniart n'est "pas le mec de la télé". Une aubaine car sa femme et lui souhaitent que les enfants aient les pieds sur terre. "Je passe mon temps à leur répéter qu'ils ne sont pas les enfants du mec de la télé. Qu'ils sont avant tout Dimitri [né en 2000 d'un précédent mariage, NDLR], Lili, Violette et Blanche, que ma vie n'est pas la leur", a confié le présentateur de District Z. Et Hortense d'ajouter : "Ils profitent du confort, des voyages, mais ils doivent se construire par eux-mêmes. Avant tout, nous leur transmettons notre bonheur."

Lors du premier confinement, Denis Brogniart s'est lancé dans une autre aventure : celle de l'écriture. A défaut de s'être engagé dans l'armée comme il l'aurait fait s'il n'était pas devenu animateur, il a écrit un livre racontant l'histoire d'un soldat. Il sortira aux éditions Flammarion début 2021.

L'intégralité de l'interview de Denis Brogniart et Hortense est à retrouver dans le magazine Gala du 17 décembre 2020.