Koh-Lanta 2022, Le Totem maudit : Photos et portraits des 24 candidats

Ambre (27 ans)



Depuis toujours, elle est passionnée de sport. Cette gestionnaire de formations sportives venue de l'Hérault a pratiqué l'équitation en compétition pendant quatorze ans et a enseigné cette discipline pendant deux ans. Alors rien de plus logique pour Ambre que de s'orienter vers une filière professionnelle sportive. En tentant sa chance à Koh-Lanta, elle espère prouver ses capacités physiques et sportives mais aussi et surtout rendre fier son grand-père de coeur, le mari de sa grand-mère. Cet agriculteur, passionné par son métier, n'a jamais quitté ses terres. Alors à travers ce jeu, Ambre entend bien le faire voyager à l'autre bout du monde.

Anne-Sophie (34 ans)



Le sport et la rigueur, elle connait depuis sa plus tendre enfance. En effet, Anne-Sophie a reçu une éducation très stricte avec un papa sportif de haut niveau et légionnaire, qui l'a toujours poussée à être indépendante. L'autre homme de sa vie, son époux, est lui aussi sportif. Plus précisément footballeur professionnel. Il y a quinze ans, lors de leur rencontre, elle a dû faire un choix : refuser un poste de cadre, et suivre son mari au gré de ses contrats. Anne-Sophie a privilégié sa vie familiale. Maman de 2 garçons, elle devait gérer les déménagements fréquents. Depuis 2 ans, elle a monté son activité de coaching sportif spécialisé dans le Kangoo Jump en Grèce. Anne-Sophie veut s'épanouir pour elle-même, et montrer à ses garçons que maman aussi est forte.

Céline (41 ans)



L'aventurière vient de Seine-et-Marne. Cette infirmière de métier a grandi dans le milieu médical. Au quotidien, elle se dévoue à ses patients. Et une fois sa journée de travail terminée, c'est de sa famille dont elle s'occupe. D'un tempérament foncièrement altruiste, Céline a pour la première fois pris du temps rien que pour elle en s'envolant pour Koh-Lanta. Elle compte sur son mental d'acier et son courage pour aller au bout du jeu de survie et surtout rendre fiers ses proches, notamment ses filles.