Denis Brogniart et sa femme Hortense : Pourquoi ils ont caché leur relation pendant des semaines

Cela fait dix-neuf ans que Denis Brogniart et son épouse Hortense surmontent les épreuves de la vie et les moments de joie ensemble. Ils s'aiment encore comme au premier jour, pas question donc d'éteindre le flambeau de l'un ou de l'autre de manière irrévocable pour voguer vers de nouvelles aventures. Si depuis plusieurs années, les tourtereaux ne se cachent plus, cela n'a pas été le cas au début de leur relation.

Tout a commencé en 2003. Le présentateur de Koh-Lanta (depuis 2002) se rend dans les locaux de LCI pour un remplacement au service des sports. C'est alors qu'il croise Hortense, qui y travaillait. Et entre eux, le courant est immédiatement passé ."En gros, je suis aux services des sports de TF1 et on me demande d'aller présenter pendant une semaine le matin le journal des sports sur LCI. J'y vais et puis là, il y a une chef d'édition sympathique, très mignonne, qui me tape dans l'oeil. On discute et on parle de voyages", s'était-il souvenu lors d'un entretien avec Nikos Aliagas, pour 50 Minutes Inside (TF1). Voyant leurs atomes crochus mais surtout, son potentiel, Denis Brogniart lui a fait une proposition qu'elle ne pouvait pas refuser. "Je lui ai dit : 'Soit tu restes dans les studios de LCI, soit tu viens avec moi au Panama.' Elle a préféré venir au Panama", racontait-il à Thierry Ardisson dans Salut les terriens (C8) en 2017.

Ainsi, Hortense a postulé auprès d'ALP et elle a fait mouche. A l'instar de l'homme de 54 ans qui est aussi aux commandes de Ninja Warrior, elle s'est donc envolée pour le Panama, pour le tournage de Koh-Lanta : Bocas Del Toro, afin d'être au plus près des candidats. Mais elle s'est surtout beaucoup rapprochée de Denis Brogniart. "Notre histoire naît là-bas, autour d'un bon petit plat local dans un petit restaurant perdu au milieu de rien", avait-il précisé à Nikos Aliagas.

D'un commun accord, ils avaient décidé de ne pas dévoiler leur amour au grand jour directement. Ils ont donc dû user de stratagèmes pour se retrouver en secret. Une situation pas simple à gérer. "La seule personne qui le savait, c'était mon assistante. Hortense arrivait en tant que journaliste sur Koh-Lanta, donc elle avait envie de vivre sa propre vie et de ne pas être simplement étiquetée comme la nana de l'animateur. On a relâché un peu la pression sur les derniers jours, mais c'est vrai qu'on s'est planqués. Ce n'était pas évident parce qu'il fallait ruser pour ne pas se faire démasquer", expliquait le présentateur dans SLT. Mais ce qui devait arriver, arriva. Les tourtereaux ont fini par se faire démasquer vers la fin du tournage. Et tout le monde était heureux d'apprendre leur divine idylle.

La suite, tout le monde la connaît. Denis Brogniart et Hortense ont fondé leur famille. Ils ont eu la joie d'accueillir les jumelles Lili et Violette (nées en 2005) et Blanche (née en 2006). "Je ne serai pas l'animateur que je suis aujourd'hui sans ma famille, et a fortiori sans ma femme", avait ajouté celui qui est aussi l'heureux papa de Dimitri (né en 2000 d'une précédente relation) dans 50 Minutes Inside. Leur amour a été célébré en 2007, lors d'une cérémonie intime dans la commune des Yvelines où le père de la mariée les a unis. Depuis, Hortense a changé de voie puisqu'elle devenue taxidermiste et fait aussi de la plumasserie. "Hortense n'a pas une âme de groupie, elle se fout des lumières de la télévision et de la notoriété", confiait Denis Brogniart au Parisien en 2016.