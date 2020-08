Denis Brogniart, ses enfants à fond sur Koh-Lanta : soirées en famille agitées

En reprenant les commandes du jeu Koh-Lanta en 2002, Denis Brogniart ne s'attendait sans doute pas à devenir l'un des animateurs préférés des Français. Mais pour ses enfants, les jumelles Lili et Violette nées en 2005 et Blanche née en 2006 de ses amours avec sa femme Hortense, son rôle n'est pas toujours très apprécié.

Lors de son passage dans l'émission C'Cauet sur NRJ mercredi 26 août 2020, Denis Brogniart a confié une anecdote très amusante. Chaque année, c'est en famille qu'il regarde les épisodes du programme d'aventure toutes les semaines et, si on savait que la dernière saison avait déchaîné les passions sur les réseaux sociaux, ce fut également le cas chez lui.

En effet, ses enfants ont suivi avec assiduité les aventures des candidats Inès, Naoil, Moussa et les autres en mars dernier, en venant même à reprocher à leur célèbre père certains grands rebondissements du jeu. "Ce qui est très drôle, c'est de voir de temps en temps, là sur la saison notamment avec Claude, ma famille qui claque la porte qui dit 'non, mais papa laisse tomber, c'est pas normal'. T'es plus le papa là, limite 't'es plus mon père'. 'Mais qu'est-ce que t'as fait ?, tu te rends compte, mais t'as pas pu influencer le truc là ?'", relate-t-il, très amusé. Denis Brogniart ajoute "ne jamais avoir vu (ses) enfants comme ça lors de la dernière saison". Une situation qui lui a fait comprendre que cette promotion de Koh-Lanta allait rentrer dans les annales. "Quand ta propre famille rentre complètement dans le truc, tu sais que t'es dans une saison particulière", a-t-il expliqué.

On peut, en outre, imaginer que le plus dur serait de ne rien pouvoir révéler sur ce qu'il va se passer, mais pour Denis Brogniart, très taquin, c'est davantage une partie de rigolade. "J'adore leur dire 'ce soir, je te dis' et en fait, je leur dis un truc bidon". Nul doute que la nouvelle saison attendue vendredi 28 août prochain fera elle aussi beaucoup jaser. Avant même le lancement, le casting fait d'ailleurs déjà polémique et le débat promet de faire rage sur la Toile... Les soirées chez les Brogniart risquent donc d'être encore une fois très animées !