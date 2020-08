Koh-Lanta 2020, Les 4 Terres : Date, casting, lieu... tout ce qu'il faut savoir

La pause aura été de courte durée. Alors que la dernière saison de Koh-Lanta s'est terminée au début du mois de juin dernier avec le sacre de Naoil qui a remporté les 100 000 euros en jeu, les téléspectateurs vont pouvoir se replonger dans les stratégies et les épreuves sportives du jeu très prochainement. En effet, la 24e saison a été annoncée le 4 août dernier par TF1. "Rendez-vous le 28 août à 21h05 !"

La bataille des régions

Intitulée Koh-Lanta - Les 4 Terres, cette saison, encore une fois tournée sur les îles Fidji, apporte des règles encore jamais vues dans l'histoire du jeu. Quatre équipes s'affronteront, issues des quatre coins de la France : Nord, Sud, Est, Ouest. "Les candidats n'étaient pas au courant. On s'est beaucoup amusé. C'est une bataille de régions", avait déclaré Alexia Laroche-Joubert, présidente d'ALP, la société qui produit Koh-Lanta. Fini les traditionnelles équipes des Rouges et des Jaunes, place aux Violets pour le Nord, aux Bleus pour le Sud, aux Verts pour l'Est et aux Oranges pour l'Ouest.

L'îlot de l'exil

Il y aura également du changement dans les récompenses des jeux de confort avec deux "trophées" à chaque fin d'épreuve. La tribu qui l'emportera aura le choix entre ces deux propositions, l'équipe en deuxième position prendra la récompense restante, la troisième repartira bredouille et la dernière... partira pendant 24 heures sur l'îlot de l'exil. Sur cette île isolée de tout, la précarité sera extrême. Ni eau, ni nourriture, ni matériel afin de se construire un abri. Selon le communiqué de presse, "la compétition n'en sera que plus grande, et les épreuves que plus disputées avec des finishs à la corde et des retournements de situation jusqu'à la dernière seconde". Denis Brogniart sera évidemment toujours là pour fournir les explications aux aventuriers et aux spectateurs.

24 candidats

Après avoir annoncé la date de diffusion, la première chaîne a dévoilé les photos des 24 nouveaux candidats (un record !). Ainsi, le public fera la connaissance de Sébastien, Samuel, Mathieu, Loïc, Fabrice, Jody, Laurent, Dorian, Aubin, François, Brice, Bertrand Kamal et Adrien du côté des hommes. Du côté des femmes, il y aura Joaquina, Alexandra, Angélique, Diane, Ava, Carole, Lola, Hadja, Estelle, Alix et Marie-France. Cette fois, pas de héros, les aventuriers seront 100% anonymes.

Difficile de passer après la dernière saison qui a fait un carton d'audience, réunissant en moyenne plus de 6 millions de personnes devant leurs écrans chaque semaine, grâce au confinement. Mais le challenge est accepté ! Rendez-vous vendredi 28 août 2020 pour le lancement.