Koh-Lanta 2020, Les 4 Terres : Polémique autour du casting, la production réagit

La nouvelle saison de Koh-Lanta promet de faire parler. Attendue dès le 28 août prochain sur TF1, elle offre un renouveau rafraîchissant au programme en proposant des règles inédites à ses candidats. Ils sont vingt-quatre cette fois-ci à jouer les aventuriers et ils seront répartis en quatre équipes bien distinctes, lesquelles représenteront les grandes régions du pays, à savoir l'Est, le Sud, le Nord et l'Ouest. Cette dernière équipe a d'ailleurs bien du mal à convaincre les internautes. Et pour cause, aucun Breton n'apparaît au casting, malgré les 3 millions d'habitants dans les environs.

Il n'en fallait pas plus pour voir émerger les critiques sur Twitter. "Deux normands mais aucun breton dans l'Ouest, c'est une blague?" , "Je rêve ou il n'y a aucun breton dans la prochaine saison de Koh-Lanta?", "Euh comment ça pas de breton dans l'Ouest, une mauvaise blague?", "Première équipe présentée 'l'Ouest' avec aucun Breton dans l'équipe super", "Aucun Breton dans la tribu de l'Ouest de 'Koh-Lanta', REMBOURSÉ", s'est-on rapidement insurgé.

À quelques jours des premiers épisodes, le débat fait donc déjà rage sur la Toile. Nos confrères de Télé-Loisirs ont donc entrepris de contacter la production du célèbre jeu pour avoir des explications quant à cet oubli flagrant. Et AdventureLine Production s'est défendue d'avoir délibérément écartée la Bretagne de l'édition des 4 Terres. "Comme nous le répétons depuis plusieurs années maintenant, un casting de Koh-Lanta n'est pas élaboré en fonction de cases à remplir mais de profils et surtout de motivation. C'est aussi pour cela que le casting s'étend dans le temps afin d'être certain des motivations des potentiels aventuriers à participer à une aventure aussi exigeante que Koh-Lanta. De plus, nous ne reprenons pas de profil proche d'aventuriers de la dernière édition diffusée. Il ne s'agit donc pas d'une volonté de notre part mais de profils d'aventuriers". Les téléspectateurs n'auront alors d'autres choix que de faire avec ce casting !