Charlotte de Cambridge : À 7 ans, la princesse fait sensation dans un look royal bleu ciel au jubilé

Alors que Meghan Markle et le prince Harry font leur grand retour en Angleterre pour ce jubilé de platine, c'est néanmoins Kate Middleton et ses trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, qui sont les stars de cet évènement, ce jeudi 2 juin 2022. À bord d'une calèche, les Cambridge ont fait une apparition très remarquée à l'occasion de ce Trooping the colour. Alors que le prince William était à cheval, dans la parade, la duchesse et leurs trois enfants ont fait le show, près de Camilla Parker Bowles. Dans un ensemble blanc, Kate Middleton était très élégante, quand sa petite Charlotte a fait sensation dans un look bleu ciel royal.

Le prince Louis porte les habits que portait le prince William en 1985, quand Kate Middleton a recyclé de belles boucles d'oreille de Lady Diana – afin qu'elle soit présente. À bientôt 9 ans, le prince George ne porte plus le short que privilégient les petits garçons mais un costume marquant ainsi que l'héritier a bien grandi. Mais c'est bien la chouchoute de la famille, celle qui a tout le monde dans sa poche, la princesse Charlotte qui a de nouveau capté tous les regards. Extrêmement photogénique, elle est déjà appelée par beaucoup d'Anglais "Queen Charlotte". Vêtue d'une robe bleu ciel, elle a les cheveux lâchés, avec deux nattes liées par un petit noeud de la même couleur que sa tenue, l'espiègle petite fille est apparue au balcon pour le plus grand plaisir des fans.

Lors de leur dernière apparition officielle, déjà les enfants de William et Kate avaient attiré toute l'attention à eux, volant ainsi la vedette à leurs illustres parents. Lors de la messe de Pâques, c'est notamment Charlotte de Cambridge qui avait fait des siennes. Dotée d'un fort tempérament, qu'elle sait de qui tenir, la petite fille de 7 ans, qui ressemble de plus en plus à la reine Elizabeth II, avait fait un geste qui avait beaucoup amusé. Visiblement impatiente de quitter les lieux, la soeur de George et Louis avait alors fait savoir son envie à sa mère en lui tirant sa robe. Un geste qui n'était naturellement pas passé inaperçu.