Charlotte de Cambridge : Pourquoi la fille de Kate Middleton et William est privée... de meilleure amie !

Kate Middleton et le prince William : des parents très impliqués !

Si l'un des enfants inscrits à Thomas's Battersea a l'intention de faire une fête, il est prié de donner des invitations à l'ensemble des élèves de sa classe. On se souvient qu'en mars dernier, Charlotte de Cambridge s'était rendue à un anniversaire organisé dans une pizzeria de Londres, accompagné par le prince William, un papa presque comme les autres.

Cette règle permet ainsi qu'aucun des enfants ne se sentent laissé de côté. "Ils ne vous encouragent pas à avoir de meilleur ami", avait également précisé Jane Moore. Et cette règle comme les autres, a été validée par les parents d'élèves, parmi lesquels Kate Middleton et le prince William. Car si la princesse Charlotte est privée de meilleure copine, ses parents, eux, sont incités à prendre part à la vie scolaire. Il n'est donc pas rare de voir le couple de Cambridge aux portes de l'école. Car si le prince William a connu des parents très occupés, il s'est mis un point d'honneur à ne pas reproduire ce schéma familial. Le fils aîné de Charles et Diana ainsi que Kate Middleton se rendent souvent à l'école pour chercher leurs enfants, auxquels ils entendent offrir une vie des plus normales.