Diaporama : Charlotte de Cambridge : À 7 ans, la princesse fait sensation dans un look royal bleu ciel au jubilé

1 / 45 Charlotte de Cambridge : À 7 ans, la princesse fait sensation dans un look royal bleu ciel au jubilé

2 / 45 La princesse Charlotte ravissante en bleu ciel pour le Trooping the Colour, à Londres, pour lancer le jubilé de platine de la reineE Elizabeth II

3 / 45 Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, La princesse Charlotte, le prince George, le prince Louis - Les membres de la famille royale lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.

4 / 45 Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles - Les membres de la famille royale lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.

5 / 45 Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles - Les membres de la famille royale lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.

6 / 45 Le prince George, le prince Louis et la princesse Charlotte lors de la parade Trooping the Colour, le jeudi 2 juin 2022 à Londres, pour lancer le jubilé de platine de la reineE Elizabeth II

7 / 45 Le prince George, le prince Louis et la princesse Charlotte lors de la parade Trooping the Colour, le jeudi 2 juin 2022 à Londres, pour lancer le jubilé de platine de la reineE Elizabeth II

8 / 45 Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles - Les membres de la famille royale lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.

9 / 45 Louise et James Mountbatten-Windsor - Les membres de la famille royale lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.

10 / 45 Le prince George, Kate Middleton et Camilla Parker Bowles, le jeudi 2 juin 2022 au Trooping the Colour

11 / 45 Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles - Les membres de la famille royale lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.

12 / 45 Le prince George, le prince Louis et la princesse Charlotte lors de la parade Trooping the Colour, le jeudi 2 juin 2022 à Londres, pour lancer le jubilé de platine de la reineE Elizabeth II

13 / 45 Le prince George, le prince Louis et la princesse Charlotte - Les membres de la famille royale lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.

14 / 45 Le prince Edward, comte de Wessex, la comtesse Sophie de Wessex - Les membres de la famille royale lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.

15 / 45 Le prince George, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge - Les membres de la famille royale lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.

16 / 45 Le prince George, le prince Louis et la princesse Charlotte lors de la parade Trooping the Colour, le jeudi 2 juin 2022 à Londres, pour lancer le jubilé de platine de la reineE Elizabeth II

17 / 45 Le prince Edward, comte de Wessex - Les membres de la famille royale lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.

18 / 45 Le prince Edward, comte de Wessex, la comtesse Sophie de Wessex - Les membres de la famille royale lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.

19 / 45 Le prince George, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge - Les membres de la famille royale lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.

20 / 45 Camilla Parker Bowles et Kate Middleton au Trooping The Color pour le premier jour du jubilé de la reine Elizabeth à Londres, le 2 juin 2022. Photo by Stephen Lock/i-Images/ABACAPRESS.COM

21 / 45 Le prince Charles, prince de Galles, le prince William, duc de Cambridge - Les membres de la famille royale lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.

22 / 45 Kate Middleton accompagnée de ses trois enfants George, Louis et Charlotte, de Camilla Parker Bowles lors du jubilé.

23 / 45 Le prince Charles, prince de Galles - Les membres de la famille royale lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.

24 / 45 La princesse Charlotte fait sensation dans un look bleu ciel royal, durant la parade Trooping the Colour pour le jubilé de platine de la reine Elizabeth II, ce jeudi 2 juin 2022

25 / 45 La princesse Charlotte se montre au balcon de Buckingham Palace, le jeudi 2 juin 2022 lors de la parade Trooping the Colours

26 / 45 La princesse Charlotte fait sensation dans un look bleu ciel royal, durant la parade Trooping the Colour pour le jubilé de platine de la reine Elizabeth II, ce jeudi 2 juin 2022

27 / 45 La princesse Charlotte fait sensation dans un look bleu ciel royal, durant la parade Trooping the Colour pour le jubilé de platine de la reine Elizabeth II, ce jeudi 2 juin 2022

28 / 45 La princesse Charlotte fait sensation dans un look bleu ciel royal, durant la parade Trooping the Colour pour le jubilé de platine de la reine Elizabeth II, ce jeudi 2 juin 2022

29 / 45 La princesse Charlotte fait sensation dans un look bleu ciel royal, durant la parade Trooping the Colour pour le jubilé de platine de la reine Elizabeth II, ce jeudi 2 juin 2022

30 / 45 Kate Middleton et ses trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis arrivent au jubilé de platine de la reine Elizabeth II, pour le Trooping the colour, le jeudi 2 juin 2022. La petite Charlotte salue la foule

31 / 45 Kate Middleton et ses trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis arrivent au jubilé de platine de la reine Elizabeth II, pour le Trooping the colour, le jeudi 2 juin 2022

32 / 45 Kate Middleton et ses trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis arrivent au jubilé de platine de la reine Elizabeth II, pour le Trooping the colour, le jeudi 2 juin 2022

33 / 45 Kate Middleton et ses trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis arrivent au jubilé de platine de la reine Elizabeth II, pour le Trooping the colour, le jeudi 2 juin 2022

34 / 45 Kate Middleton et ses trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis arrivent au jubilé de platine de la reine Elizabeth II, pour le Trooping the colour, le jeudi 2 juin 2022

35 / 45 Kate Middleton et ses trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis arrivent au jubilé de platine de la reine Elizabeth II, pour le Trooping the colour

36 / 45 Le prince George, Kate Middleton et Camilla Parker Bowles, le jeudi 2 juin 2022 au Trooping the Colour

37 / 45 Le prince Edward, comte de Wessex, la comtesse Sophie de Wessex - Les membres de la famille royale lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.

38 / 45 le prince William, duc de Cambridge - Les membres de la famille royale lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.

39 / 45 la princesse Anne d'Angleterre - Les membres de la famille royale lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.

40 / 45 Le prince Charles, prince de Galles, Le prince William, duc de Cambridge - Les membres de la famille royale lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.

41 / 45 La princesse Anne d'Angleterre - Les membres de la famille royale lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.

42 / 45 Illustration - Les membres de la famille royale lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.

43 / 45 Le prince Louis et la princesse Charlotte - Les membres de la famille royale lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.

44 / 45 Le prince Charles, prince de Galles - Les membres de la famille royale lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.