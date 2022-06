Diaporama : Jubilé d'Elizabeth II : Louis turbulent, première réaction de Kate Middleton et du prince William

1 / 22 Jubilé d'Elizabeth II : Louis turbulent, première réaction de Kate Middleton et du prince William

2 / 22 Le prince Louis de Cambridge - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine

3 / 22 Le prince Charles, prince de Galles, La reine Elisabeth II d'Angleterre, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis de Cambridge - Les membres de la famille royale saluent la foule depuis le balcon du Palais de Buckingham, lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.





4 / 22 Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge et le prince Louis - La famille royale regarde la grande parade qui clôture les festivités du jubilé de platine de la reine à Londres.

5 / 22 La reine Elisabeth II d'Angleterre - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022.





6 / 22 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince George de Cambridge - Les membres de la famille royale saluent la foule depuis le balcon du Palais de Buckingham, lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022. © Avalon/Panoramic/Bestimage





7 / 22 Le prince Louis de Cambridge - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022.





8 / 22 Le prince Louis de Cambridge - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022.





9 / 22 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis, la princesse Charlotte - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Le 5 juin 2022





10 / 22 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis, la princesse Charlotte, Mia Tindall - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. le 5 juin 2022

11 / 22 Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis, la princesse Charlotte, Mia Tindall - La famille royale d'Angleterre lors de la parade devant le palais de Buckingham, à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. le 5 juin 2022

12 / 22 Le prince George de Cambridge, le prince Louis et la princesse Charlotte - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022.





13 / 22 Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le prince William, duc de Cambridge et leurs enfants le prince Louis, la princesse Charlotte et le prince George - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022.





14 / 22 La reine Elisabeth II d'Angleterre, Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis et la princesse Charlotte - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022.





15 / 22 Le prince Louis de Cambridge - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022.





16 / 22 Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le prince William, duc de Cambridge et leurs enfants, le prince Louis, le prince George et la princesse Charlotte - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022.





17 / 22 Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, le prince William, duc de Cambridge et leurs enfants, le prince Louis, le prince George et la princesse Charlotte - Les membres de la famille royale regardent le défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres lors des célébrations du jubilé de platine de la reine le 2 juin 2022.





18 / 22 La reine Elisabeth II d'Angleterre, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Louis de Cambridge - Les membres de la famille royale saluent la foule depuis le balcon du Palais de Buckingham, lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.





19 / 22 Catherine Kate Middleton, duchesse de Cambridge, La princesse Charlotte, le prince George, le prince Louis - Les membres de la famille royale lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.





20 / 22 Le prince Richard, duc de Gloucester, Birgitte Eva, duchesse de Gloucester, la princesse Alexandra de Kent, le prince Edward, duc de Kent, Timothy Laurence, la princesse Anne, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, prince de Galles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge, Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex, James Mountbatten-Windsor, Louise Mountbatten-Windsor (Lady Louise Windsor), le prince Edward, comte de Wessex -Les membres de la famille royale saluent la foule depuis le balcon du Palais de Buckingham, lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.





21 / 22 Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince William, duc de Cambridge, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge - Les membres de la famille royale saluent la foule depuis le balcon du Palais de Buckingham, lors de la parade militaire "Trooping the Colour" dans le cadre de la célébration du jubilé de platine (70 ans de règne) de la reine Elizabeth II à Londres, le 2 juin 2022.