Kate Middleton rieuse et glamour : sublime photo complice avec William pour la nouvelle année

Mariés depuis le 29 avril 2011, Kate Middleton et le prince William ont célébré leur dixième réveillon en tant que couple royal. Sur un cliché posté sur le compte officiel de leur famille le 1er janvier 2022, la maman de George, Charlotte et Louis (8, 6 et 3 ans) apparaît tactile et tendre avec son époux, très élégant dans un smoking noir à noeud papillon. Riant aux éclats, la belle-fille du prince Charles dévoile également son alliance, bijou fétiche de la maman tant regrettée de son mari, la princesse Lady Diana.

Ce cliché, réalisé à l'arrière d'une limousine, a été pris plus tôt cet automne lors de la première britannique du dernier James Bond, No Time to Die. Sublime sur le tapis rouge, Kate Middleton avait attiré tous les regards avec cette robe cape à sequins dorés, créée par Jenny Packham, composée d'une superposition transparente et sulfureuse d'ornements et assortie avec des escarpins classiques nude d'Aquazzura et des boucles d'oreilles dorées assorties. En légende de cette photographie, on peut lire : "Nous vous souhaitons à tous une bonne année !".