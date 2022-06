Kate Middleton et William à Cardiff : un détail du look du prince George fait fondre les fans

Ce samedi 4 juin 2022, Kate Middleton et le prince William se sont rendus à Cardiff, à l'occasion des quatre jours de festivités donnés pour le jubilé de platine de la reine Elizabeth II. Si c'est la fille de cette dernière la princesse Anne qui la représente au derby d'Epsom ce jour, Sa Majesté ayant été contrainte d'annuler sa venue, les Cambridge eux sont venus en famille aux Pays-de-Galles. Si l'absence du prince Louis a marqué cet évènement, où Kate Middleton est apparue superbe dans un look recyclé, un autre détail a marqué les esprits.

En effet, c'est le petit George, alors que son espiègle soeur Charlotte jouait les timides, main dans la main avec sa mère, qui a retenu l'attention. Et plus particulièrement un détail de son look qui a fait fondre les fans de la Couronne. L'aîné des Cambridge, âgé de 8 ans, portait les mêmes chaussures que son père. Tel père, tel fils. Le vrai sosie de son papa, puisque le petit garçon, qui ne met plus de short marquant ainsi qu'il a bien grandi, arborait un élégant costume bleu marine et des chaussures, des mocassins marron assortis. Comme son père. Pour son premier engagement officiel à Cardiff, le prince George a fait sensation.

La princesse Charlotte recycle un joli look

La duchesse et le duc de Cambridge, ainsi que leurs deux enfants, ont pu rencontrer des artistes et une équipe impliqués dans le concert spécial de célébration du jubilé, qui se déroule dans l'enceinte du château. La petite Charlotte semblait bien timide alors qu'elle avançait main dans la main avec sa mère, quand le prince George n'a cessé de faire quelques grimaces. La princesse Charlotte portait un manteau Amaia, bleu marine, à 140 livres, qu'elle avait déjà porté, lors de cet engagement royal. La présence des enfants de Kate Middleton et William n'étaient pas prévue et marque une belle surprise pour les fans de la famille royale. Kate, William, George et Charlotte ont assisté à des répétitions et rencontré certains des artistes participant aux célébrations du jubilé, notamment la chanteuse galloise Bonnie Tyler. De leur côté, le prince Harry et Meghan Markle célèbrent le premier anniversaire de leur fille Lilibeth à Windsor, en petit comité.