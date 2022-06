Elizabeth II capitule : nouvelle annulation pour son jubilé et grosse inquiétude

Plus le jubilé défile, plus l'inquiétude grandit du côté du Royaume-Uni. Les quatre jours de fête prévus pour célébrer les 70 ans de règne d'Elizabeth II pourraient bien être gâchés par les annonces successives du palais de Buckingham concernant la Souveraine. Si la veuve du prince Philip a créé la surprise en apparaissant au balcon du palais ce jeudi 2 juin pour Trooping the Colour, le public ne l'a pas revue depuis. Elizabeth II, attendue pour la messe de ce vendredi 3 juin donnée en la cathédrale Saint-Paul de Londres, a renoncé à s'y présenter après avoir ressenti "un inconfort" la veille. Et ce n'est malheureusement pas le seul événement du week-end sur lequel elle va faire l'impasse.

Ce samedi 4 juin, Elizabeth II devait assister au derby d'Epsom, course hippique, sport dont elle est passionnée. La manifestation se fera finalement sans elle. Les médias britanniques, dont The Sun, ont révélé qu'en raison de sa fatigue, la reine suivra les festivités, mais depuis l'écran de télévision de chez elle. Sa fille Anne est missionnée pour la représenter lors de l'événement. Elizabeth II n'aura donc pas l'occasion de remonter la belle haie d'honneur que les jockeys ayant déjà monté ses chevaux avaient prévu de lui réserver. Elizabeth II ne devrait donc pas non plus assister au grand concert donné en l'honneur du jubilé le soir-même et auquel des artistes tels qu'Alicia Keys, Duran Duran, Diana Ross et Adam Lambert doivent participer.

Elizabeth II pourra donc profiter, si sa forme le lui permet, de son arrière-petite-fille Lilibet, dont le premier anniversaire sera célébré le 4 juin. La première rencontre a eu lieu ce 3 juin, Archie et la dernière née de Meghan Markle et du prince Harry ayant fait le voyage depuis la Californie avec leurs parents pour le jubilé de platine de la reine. L'occasion de resserrer les liens légèrement distendus entre le couple Sussex et les autres membres de la famille. La messe d'action de grâce a d'ailleurs été le théâtre de retrouvailles glaciales entre les princes Harry et William. Les deux frères ne se sont pas adressés un seul mot et c'est à peine s'ils ont osé se regarder. Les mines graves du duc et de la duchesse de Cambridge contrastaient d'ailleurs fortement avec l'étonnante décontraction des Sussex. Kate et William ne semblaient pas ravis de les retrouver, ils étaient loin d'être les seuls...