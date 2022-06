Harry et William loin l'un de l'autre lors du jubilé, la guerre des frères continue

La bise entre les princes William et Harry, vous en rêviez pour le jubilé ? Ils ne l'ont pas fait. Et a priori, on va attendre encore un peu avant que les fils de Diana se reprennent dans les bras et s'avouent tous leurs petits secrets, comme avant. Si le duc de Cambridge était tranquille sur le balcon de Buckingham Palace pour observer la parade Trooping the Colour la veille, il a dû, ce vendredi 3 juin, faire avec la présence de son petit frère Harry et de sa belle-soeur Meghan Markle pour la messe d'action de grâce donnée en la cathédrale Saint-Paul à Londres.

Non seulement, Harry et William ne se sont pas adressés la parole mais c'est à peine si leurs regards se sont croisés. Au fil des mois, le fossé s'est creusé et continue de les éloigner, à l'image de la très grande distance qu'ils ont mis entre eux dans l'assemblée. Harry et Meghan avaient pris place sur le côté gauche en toute décontraction, entourés des cousines Beatrice et Eugenie d'York avec leurs époux, où régnait une ambiance plutôt bon enfant entre bonnes blagues et éclats de rire. Côté droit, en revanche, on pouvait repasser pour la rigolade.

Kate Middleton et le prince William étaient aux côtés de la princesse Anne et c'est à peine si l'on pouvait esquisser un sourire sur leurs visages. Les parents de George, Charlotte et Louis ne semblaient pas aussi à l'aise que Meghan Markle et le prince Harry. Fatigue de la veille ou malaise en raison de la présence des Sussex ? A notre humble avis, on pencherait pour l'hypothèse numéro 2.

Les confidences de Meghan Markle et du prince Harry à Oprah Winfrey les ont beaucoup blessés. Malgré tout, lors des obsèques du prince Philip auxquelles Harry avait assisté sans son épouse, Kate Middleton, le prince William et Harry avaient échangé quelques mots, faisant poindre enfin l'espoir d'une réconciliation, réduit à néant plus d'un an après. Aux antipodes l'un de l'autre, les princes Harry et William semblent ne plus rien avoir en commun. Le temps des cathé-drames était visiblement venu, un spectacle auquel Elizabeth II n'a heureusement pas assisté...