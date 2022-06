Beatrice et Eugenie d'York, au bras de leurs maris, font sensation malgré l'absence polémique de leur père Andrew

La reine Elizabeth II est célébrée depuis ce jeudi 2 juin et ce jusqu'à dimanche 5 à l'occasion de son jubilé de platine. L'occasion aussi du retour de Meghan Markle et Harry en Angleterre et donc de la présentation de Lilibet Diana à Sa Majesté. Une première rencontre que la monarque de 96 ans n'est pas près d'oublier. Mais si elle a pu profiter de ses arrière petits-enfants, lors de la parade Trooping the Colour, échangeant un tendre moment avec le prince Louis pendant que l'espiègle princesse Charlotte faisait le show, Elizabeth II a dû en revanche faire l'impasse ce vendredi 3 juin, sur l'office religieux célébrant ses 70 ans de règne.

Après avoir ressenti un "certain inconfort", en cette première journée de jubilé, la reine, dont la santé inquiète, a été conseillée par ses médecins de se préserver. Mais on a naturellement pu compter sur la présence du couple Cambridge qui a fait sensation, Kate Middleton sublime en jaune mais sans enfants cette fois-ci, mais aussi sur un grand nombre des membres de la famille royale comme notamment les princesses Eugenie et Beatrice. Les deux soeurs, filles de Sarah Ferguson et du prince Andrew, sont arrivées main dans la main avec leurs maris respectifs. La princesse Eugenie d'York , en compagnie de son époux Jack Brooksbank, a fait sensation dans une robe en crêpe orange de la créatrice Emilia Wickstead. Une couleur qui a fait son effet lors de l'arrivée de la maman du petit August, en la Cathédrale Saint-Paul. Quant à sa soeur Beatrice d'York, elle avait opté pour une robe bleue. Aux côtés de son mari Edoardo Mapelli Mozzi, elle est apparue elle aussi très souriante.

Le prince Andrew absent, le timing idéal ?

Alors que leur père, le prince Andrew, depuis quelque temps paria de la royal family, ne peut participer aux festivités ayant été positif au Covid-19, ses deux filles, qui ont précédé de peu l'arrivée de Meghan et Harry, très élégants, le représentent à cet évènement majeur pour la Couronne. Quant à l'absence de la reine, cheffe de l'Eglise anglicane et très croyante, elle marque une nouvelle étape de la passation des fonctions protocolaires de la monarque, qui a promis de servir les Britanniques toute sa vie, à son héritier Charles, 73 ans. Ce dernier l'a une nouvelle fois représenter, après l'avoir déjà remplacée le mois dernier pour le discours du trône ouvrant la session parlementaire. Cette journée fut surtout l'occasion de la première apparition publique du prince Harry et de Meghan Markle au Royaume-Uni depuis le Megxit. Cet office religieux représente l'un des temps forts de ces quatre jours de festivités. Quelque 400 personnes y ont été attendues.