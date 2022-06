Charlotte de Cambridge : Facétieuse, elle recommence ses grimaces sur le balcon !

C'est l'un des classiques de chaque apparition de Charlotte de Cambridge : à 7 ans, la petite princesse dotée d'un fort caractère adore les grimaces ! Ce jeudi, alors qu'elle participait aux cérémonies du jubilé avec sa mère, Kate Middleton, et ses deux frères, George (8 ans et demi) et Louis (4 ans), elle a fait une jolie grimace devant la foule et les militaires qui défilaient en bas.

Gênée par le bruit, tout comme son petit frère Louis qui a marqué la journée d'une pose mémorable, elle s'est ensuite amusée à poser ses mains sur ses oreilles, bien surveillée par ses parents derrière elle. Plus tôt dans la journée, elle avait salué la foule avec eux et Camilla, la femme de son grand-père le Prince Charles, avant de profiter de la cérémonie derrière les grandes fenêtres du Horse Guard Parade avec les autres enfants.

On l'a notamment vue avec les filles de Zara Tindall, Mia et Lena, dont elle semble très proche, ainsi qu'avec d'autres cousines, Savannah et Isla Phillips, un peu plus vieilles qu'elle. Les princesses Eugénie et Béatrice étaient également présentes, tout comme le Prince Harry et Meghan Markle, que la petite princesse n'avait pas vus depuis leur départ en 2019.

Mais ces grimaces ne sont pas rares avec la jeune Charlotte : récemment, elle avait été aperçue en train de faire des mimiques lors de la messe en hommage au prince Philip, alors qu'elle venait de s'apercevoir qu'une caméra la filmait. Pour la messe de Pâques, quelques jours plus tard, c'est sa mine renfrognée qui avait fait rire les photographes présents.