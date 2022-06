Charlotte de Cambridge sur les pas de sa maman Kate Middleton, la princesse modèle fait le show !

Chaque année pour Trooping the Colour, un défilé militaire incluant le survol du palais de Buckingham par des avions de l'armée britannique a lieu. 2022 n'a pas échappé à la règle pour le plus grand bonheur de Charlotte à son arrivée sur le balcon. Sur les images dévoilées par les chaînes d'information mobilisées pour l'occasion, on peut voir que la princesse de 7 ans, sage et irréprochable, semble émerveillée par le spectacle qui se joue sous ses yeux. Yeux grands ouverts, sourire XXL, Charlotte de Cambridge a partagé cet instant magique avec son petit frère qui a fini par se prêter au jeu et admirer lui aussi la parade aérienne.