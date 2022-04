Prince Charles de sortie avec Camilla, leur rencontre inattendue sur le tournage d'une populaire série

Le 31 mars 2022, le prince Charles et sa femme Camilla Parker Bowles se sont rendus dans les studios BBC sur les lieux du tournage de la série populaire East Enders à Elstree. Soudés et complices, le duc et la duchesse de Cornouailles ont ainsi pu rencontrer les acteurs et actrices de la série.

Ravis de pouvoir serrer la main du prince de Galles et de son épouse, les acteurs ont tenu à leur offrir une plaque Albert Square avec leurs dédicaces. Camilla Parker Bowles a également reçu un beau bouquet de fleurs colorées. Lors de cette sortie, le prince Charles a également pu faire la rencontre d'un punk déjanté même si on imagine aisément que ce n'était qu'un costume porté pour l'occasion. Un moment inoubliable pour le père du prince William et du prince Harry. Le monde des séries, le futur roi pourrait toutefois l'avoir en grippe, lui qui a été dépeint de manière peu flatteuse dans l'ultra populaire série The Crown, sur Netflix. Son histoire avec la défunte Diana laisse à penser qu'il a été odieux avec elle de longue date... Pas vraiment de quoi redorer son image.

Cette petite escapade était en revanche très agréable pour la duchesse de Cornouailles qui a récemment passé un moment difficile. Alors qu'elle était partie en Irlande avec son mari, elle a appris la mort sa tante paternelle, la baronne Elspeth Howe of Idlicote, décédée à 90 ans. "Elle manquera énormément à toute sa famille et à ses nombreux amis. Nous sommes immensément fiers de ses nombreuses réalisations, en particulier de sa défense des causes qui lui tenaient à coeur et qu'elle a soutenues si efficacement au cours de sa remarquable vie", a écrit la famille dans un communiqué relayé par le site Hello.

Pour rappel, le prince Charles et Camilla Parker Bowles avaient eu un coup de foudre en 1971 lors d'un match de polo alors qu'il avait 23 ans. Déjà fiancée, elle n'avait officiellement pu répondre favorablement aux avances du prince. En réalité, ils ont entretenu une liaison pendant des années. "À cette époque, elle est carrément sensationnelle", racontait Elisabeth Gouslan, journaliste et auteure de Meghan ou le désespoir de princesse, au micro de Jour J. Jeune femme rebelle et féministe, Camilla Parker Bowles était ainsi "le sosie de Marianne Faithful jeune" selon la journaliste qui ajoutait : "Camilla sort pas mal, elle a un côté Margaret [la soeur d'Elizabeth II, ndlr], elle sort dans les boîtes, elle aime le rock, elle fume 20 Marlboro par jour, elle boit du gin et des cocktails."