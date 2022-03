Camilla Parker-Bowles en deuil : mauvaise nouvelle pour la femme du prince Charles

Le début d'année est particulièrement rude pour Camilla Parker-Bowles. La duchesse de Cornouailles, occupée à sillonner l'Irlande avec son mari le prince Charles pour le jubilé de la reine Elizabeth II, a appris une très mauvaise nouvelle. Sa tante paternelle, la baronne Elspeth Howe of Idlicote, est morte. Celle qui fut membre de la Chambre des Lords a été emportée à 90 ans "après s'être battue courageusement contre un cancer" : "Elle manquera énormément à toute sa famille et à ses nombreux amis. Nous sommes immensément fiers de ses nombreuses réalisations, en particulier de sa défense des causes qui lui tenaient à coeur et qu'elle a soutenues si efficacement au cours de sa remarquable vie" a écrit la famille dans un communiqué relayé par le site Hello.

Camilla Parker-Bowles, très affectée par la mort de sa tante, a précisé que ce coup dur était un "moment triste pour toute la famille". Les détails des obsèques n'ont pas été révélés pour le moment mais qu'importe. Camilla Parker-Bowles sera présente pour faire part une dernière fois de toute l'admiration qu'elle lui vouait depuis de longues années. Espérons que son état de santé ne lui joue pas des tours entre-temps.

En février dernier, le prince Charles contractait encore une fois le virus de la Covid-19. Si Camilla Parker-Bowles n'a pas été testée positive tout de suite, ce n'était finalement qu'une question de temps. Sortis d'isolement, le duc et la duchesse de Cornouailles assurent leurs divers engagements en marge de l'anniversaire de règne d'Elizabeth II. Mais non sans difficulté. Le 8 mars, la belle-mère des princes Harry et William indiquait souffrir encore des symptômes de la maladie : "Cela a pris trois semaines et il ne me lâche toujours pas. À tout moment, ma voix pourrait soudainement s'éteindre, et je pourrais commencer à tousser et à crachoter". La reine, également frappée par le virus, est quant à elle sortie d'affaires. La Souveraine doit tout de même se ménager pour être la plus en forme possible pour son jubilé de Platine. God save the Queen !