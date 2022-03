Diaporama Camilla Parker-Bowles en deuil : mauvaise nouvelle pour la femme du prince Charles

Le prince Charles et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, en visite à Belfast, à l'occasion de leur visite officielle de deux jours en Irlande du Nord. Le 23 mars 2022

Le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, lors du service annuel du Commonwealth à l'abbaye de Westminster à Londres, Royaume Uni, le 14 mars 2022.

Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, entourée du groupe de danse Silver Swans, visite le nouveau siège de la Royal Academy of Dance à Londres, le 10 mars 2022.

Le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, visitent Southend-on-Sea, le 1er mars 2022. Sur place, le couple princier a inauguré un train écologique avant d'aller à la rencontre de la population. Le 1er mars 2022.

Le prince Charles, prince de Galles, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, arrivent pour une visite à la fondation Trinity Buoy Wharf, un site de formation pour les arts et la culture à Londres, Royaume Uni, le jeudi 3 février 2022.

Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, visite Chinatown à l'occasion du Nouvel An lunaire à Londres, Royaume Uni, le 1er février 2022.

Le prince Charles, prince de Galles, et Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, visitent les pyramides de Guizeh et le Sphynx dans le cadre de leur voyage officiel en Egypte, le 18 novembre 2021.

Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, reçue par le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et la première dame Entissar Amer au palais d'El-Orouba au Caire, le 18 novembre 2021, dans le cadre de leur visite au Moyen-Orient.

Le prince Charles et Camilla Parker Bowles, la duchesse de Cornouailles - Avant-première mondiale du film "James Bond - Mourir peut attendre (No Time to Die)" au Royal Albert Hall à Londres, le 28 septembre 2021.