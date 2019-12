Kate Middleton photobombée : cette drôle de photo avec un jeune farceur

Visite de l'atelier des elfes, sélection du sapin de Noël, préparation de nourriture éco-responsable pour les rennes : c'est avec un large sourire et dans une tenue parfaitement dans l'esprit de Noël que la duchesse de Cambridge a effectué son premier engagement en tant que marraine royale de Family Action. Un communiqué du palais de Kensington publié mercredi a en effet annoncé que la reine Elizabeth lui avait transmis ce rôle, après l'avoir tenu durant 65 ans.

Cette journée festive entourée d'enfants était l'occasion idéale pour Kate Middleton de donner des nouvelles de son fils le prince Louis, 1 an. Interpellée par un petit garçon criant "Moi, moi !" la main en l'air, la Britannique de 37 ans a répondu : "Tu me rappelles mon petit Louis qui dit tout le temps, 'Moi, moi, moi' et veut me suivre partout." Une brève confidence qui témoigne de la jolie complicité qui lie la duchesse de Cambridge à son troisième enfant, le petit frère de George (6 ans) et Charlotte (4 ans).