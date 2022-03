Hommage au prince Philip : la princesse Charlotte est une adorable mini Kate... déjà opérationnelle !

Une grande réunion royale

Les Cambridge ont assisté à la cérémonie au second rang, juste derrière une reine Elizabeth émue aux larmes, le prince Charles, son épouse Camilla, la princesse Anne et son mari Timothy Laurence. Au troisième rang, les princesses Beatrice et Eugenie s'étaient installées avec leurs maris. De l'autre côté de l'allée centrale, étaient placés le décrié prince Andrew, son frère le prince Edward (venu avec femme et enfants), puis Peter Phillips et Zara Tindall, les enfants de la princesse Anne (venus avec leurs filles). Comme il fallait s'y attendre, seuls le prince Harry et Meghan Markle ont brillé par leur absence. Les Sussex n'ont finalement pas fait le voyage depuis la Californie et ils ne devraient pas le faire tant que leur sécurité n'est pas rétablie par Scotland Yard...

Plusieurs têtes couronnées européennes avaient également fait le voyage jusqu'à Londres pour cette cérémonie : le prince Albert de Monaco, venu sans son épouse Charlene, Felipe d'Espagne et son épouse la reine Letizia, le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia de Suède, Philippe et Mathilde de Belgique, Beatrix des Pays-Bas, son fils le roi Willem-Alexander et sa femme la reine Maxima... Tous avaient manqué les funérailles du prince Philip qui s'étaient tenues en comité restreint l'an dernier à Windsor, en raison de la pandémie.