Albert de Monaco bien seul à Londres : la princesse Charlene pas tout à fait de retour...

Plusieurs têtes couronnées européennes ont pris part à la cérémonie hommage au prince Philip organisée ce mardi 29 mars 2022 à l'abbaye de Westminster, à Londres. Non loin de la reine Elizabeth et de la famille royale britannique, le prince Albert de Monaco n'est passé inaperçu, même s'il était bien seul... Le souverain a fait le voyage jusqu'en Angleterre sans sa femme, la princesse Charlene, très certainement restée en principauté avec leurs enfants Jacques et Gabriella (7 ans).

Bien qu'elle ait regagné le Rocher début mars, la princesse Charlene reste dans l'ombre. Après de longs mois de convalescence passés en Afrique du Sud (son pays d'origine), puis un séjour dans une clinique spécialisée en Suisse entamé en novembre dernier, l'ex-nageuse de 44 ans se remet doucement de ses problèmes ORL depuis Monaco. Malgré tout, optimiste, le palais a annoncé son retour prochain aux activités royales : "Les prochaines semaines devraient lui permettre de se rétablir complètement avant de pouvoir reprendre progressivement ses activités officielles", a précisé un communiqué relayé le 12 mars.

C'est donc seul que le prince Albert s'est rendu à Londres pour honorer la mémoire du prince Philip, le mari de la reine Elizabeth décédé il y a près d'un an. Après des funérailles organisées en avril 2021 à Windsor en comité restreint, à cause de la pandémie, près de 1800 personnes se sont réunies à Westminster ce mardi pour un hommage en bonne et due forme. Au côté du souverain monégasque, les Britanniques ont pu retrouver le roi Felipe d'Espagne et son épouse la reine Letizia, le roi Philippe de Belgique et sa femme la reine Mathilde, Willem-Alexander et Maxima des Pays-Bas, Beatrix des Pays-Bas ou encore la reine Silvia et le roi Carl XVI Gustav de Suède (voir diaporama).

Deux autres grands absents à déplorer

La famille royale britannique était quant à elle (presque) au grand complet : le prince Charles et son épouse Camilla, le prince William, Kate Middleton avec leurs enfants George et Charlotte, le prince Edward, son épouse la comtesse Sophie de Wessex et leurs deux enfants (Lady Louise Windsor et le vicomte James), la princesse Anne et son mari, accompagnée de ses enfants Peter et Zara, le décrié prince Andrew et ses filles, les princesses Eugenie et Beatrice, venues en couple...

Comme il fallait s'y attendre, seuls le prince Harry et Meghan Markle ont brillé par leur absence. Les Sussex n'ont finalement pas fait le voyage depuis la Californie et ils ne devraient pas le faire tant que leur sécurité n'est pas rétablie par Scotland Yard.