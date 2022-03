Hommage au prince Philip : Letizia et Felipe d'Espagne soudés et émus en mémoire du duc d'Edimbourg

Dure journée que celle de ce mardi 29 mars pour la reine Elizabeth II. La Souveraine avait donné rendez-vous à de nombreuses têtes couronnées, dont le prince Charles, Camilla, William et Kate Middleton, pour assister à la messe d'actions donnée en hommage au prince Philip disparu il y a près d'un an. Outre ses petits-enfants et tout le clan Windsor, dont le prince Andrew, Elizabeth II a pu compter sur les autres. Felipe et Letizia d'Espagne notamment. La reine consort et le roi tenaient beaucoup à assister à l'événement, eux qui avaient été privés des obsèques pour cause de restrictions sanitaires. C'est dans une robe verte, couleur de l'Ecosse chère au coeur du duc d'Edimbourg, qu'est apparue Letizia au bras de son époux. Au fil des années, la reine consort avait tissé des liens forts avec le prince Philip pour une raison bien précise.