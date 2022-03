La princesse Charlene enfin de retour : va-t-elle reprendre ses activités officielles ? Le palais en dit plus

C'est la bonne surprise de ce week-end : Charlene de Monaco est finalement rentrée en principauté. L'épouse du prince Albert a enfin retrouvé son mari et leurs deux jeunes enfants, le prince Jacques et la princesse Gabriella (7 ans). En raison de sérieux problèmes de santé, la princesse était en retrait de la vie royale depuis le début d'année 2021 et était partie en Suisse en novembre pour y poursuivre sa convalescence. Son retour a été confirmé par le palais samedi 12 mars 2022.

"En accord avec ses médecins et alors que son rétablissement est en bonne voie, leurs altesses sérénissimes ont convenu ensemble que la princesse Charlene peut désormais poursuivre sa convalescence en principauté, auprès de son époux et de ses enfants, a-t-il été annoncé. Dans cette perspective, la princesse Charlene vient de rentrer à Monaco où elle est heureuse d'avoir retrouvé sa famille et ses proches." L'ex-nageuse sud-africaine va-t-elle pouvoir reprendre ses activités royales ? D'ores et déjà, le communiqué du palais anticipe cette interrogation et se veut optimiste.

"Les prochaines semaines devraient lui permettre de se rétablir complètement avant de pouvoir reprendre progressivement ses activités officielles." L'annonce ajoute que l'ancienne sportive de 44 ans attend avec impatience de partager à nouveau "des moments privilégiés de convivialité avec les Monégasques qui lui ont tant manqué". Nul doute que l'impatience est réciproque ! Mais pour le moment, il est demandé au public de faire preuve d'encore un peu de patience : "Afin de faciliter son plein rétablissement, la princesse Charlene ayant encore besoin de calme et de sérénité, le couple princier demande à ce que l'on continue de respecter sa vie privée et son cadre familial."

Une convalescence au coeur de vives rumeurs

Charlene de Monaco revient de si loin... Ses déboires ont commencé en mars 2021, lorsqu'elle a développé une sérieuse infection de la zone ORL alors qu'elle était en mission de conservation de la faune en Afrique du Sud, son pays d'origine. Il a fallu attendre le mois de novembre pour qu'elle puisse regagner le Rocher, pour un très court moment. La princesse était alors repartie en Suisse pour y poursuivre sa convalescence. Son absence prolongée a suscité de vives rumeurs en principauté, allant d'un divorce imminent avec le prince Albert, en passant par une opération de chirurgie esthétique qui aurait mal tourné ou une addiction aux médicaments liée à son prétendu profond mal-être.