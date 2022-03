Albert et Stéphanie de Monaco si complices : joyeuse sortie du duo, plus soudé que jamais

Le Rocher a lui aussi célébré la Journée internationale des droits des femmes ! Mardi 8 mars 2022, le prince Albert de Monaco et sa soeur, la princesse Stéphanie, étaient au Musée océanographique pour inaugurer une nouvelle fresque collective. Un projet initié par l'artiste monégasque Anthony Alberti, alias Mr One Teas, auquel une centaine de personnes a pris part, y compris le souverain et sa soeur.

En compagnie du Comité monégasque des droits des femmes, Albert et Stéphanie de Monaco ont donc inauguré cette nouvelle oeuvre d'art collaborative, sur les thèmes des droits des femmes bien sûr, mais aussi sur celui de la protection des océans. Cela fait déjà de nombreuses années que le souverain est engagé dans ce domaine environnemental, mobilisant autour de lui la famille princière, même ses enfants Jacques et Gabriella (7 ans). Ces derniers étaient peut-être absents mardi, mais le prince a pu compter sur la présence de sa jeune soeur Stéphanie.

En l'absence de la princesse Charlene de Monaco, les soeurs du souverain n'ont eu de cesse de l'épauler dans ses engagements quotidiens, mais pas que. Les princesses Stéphanie et Caroline entourent au mieux les jeunes Jacques et Gabriella, privés de leur mère depuis de longs mois. La princesse Charlene a d'ailleurs demandé à ce que la famille princière se soude autour des jumeaux en cette période délicate...

Un soutien extraordinaire

Dans une interview accordée à Point de vue en novembre dernier, Albert de Monaco s'était confié sur ce sujet : "Même s'ils connaissent déjà bien mes soeurs chez lesquelles ils sont souvent allés, la présence de toute la famille a constitué pour mes enfants et pour moi un bel encouragement et un soutien extraordinaire. Charlene le souhaitait également, car mes fonctions ne me permettent pas d'être en permanence avec les enfants. Elle m'avait demandé que d'autres membres de la famille puissent passer du temps avec eux."

Ainsi, les deux petites têtes blondes ont multiplié les sorties officielles ces derniers mois, main dans la main avec leurs tantes et leurs cousins attentionnés (voir diaporama). Pour ce qui est de Charlene, toujours en convalescence en Suisse, Albert de Monaco s'est voulu rassurant il y a quelques jours : "La princesse Charlène va beaucoup mieux et j'espère qu'elle sera de retour très prochainement en Principauté." Cela fait bientôt un an que l'ex-nageuse sud-africaine de 44 ans connaît de sérieux problèmes de santé, notamment liés à une infection de la zone ORL.