Stéphanie de Monaco, tata câline avec Jacques et Gabriella : Charlene désespérément absente

Comme chaque année, la famille princière de Monaco a organisé son arbre de Noël. Ce mercredi 15 décembre 2021, les enfants monégasques avaient rendez-vous dans la cour du palais princier pour la distribution des cadeaux en présence du clan Grimaldi. Si la princesse Charlene reste désespérément absente, ses jeunes enfants Jacques et Gabriella ont heureusement pu compter sur leur tata Stéphanie et leurs cousins, Louis Ducruet (29 ans) et Camille Gottlieb (23 ans).

A défaut de retrouver le prince Albert ou son épouse la princesse Charlene, les Monégasques ont tout de même eu le plaisir de revoir leurs deux petites têtes blondes, qui viennent de fêter leurs 7 ans. Comme c'est le cas depuis que leur mère est en convalescence, Jacques et Gabriella reçoivent toute l'affection de leur tante Stéphanie. Tout en distribuant les cadeaux, la princesse s'est montrée aux petits soins avec ses neveu et nièce, leur adressant baisers et gestes tendres.

Le 19 novembre dernier déjà, la princesse et sa soeur Caroline avaient pris soin d'entourer les jeunes enfants lors de la Fête nationale monégasque. Dans une interview accordée au magazine Point de vue le mois dernier, Albert de Monaco s'était confié sur le soutien indispensable de ses soeurs en cette période délicate pour la famille Grimaldi : "Même s'ils connaissent déjà bien mes soeurs chez lesquelles ils sont souvent allés, la présence de toute la famille a constitué pour mes enfants et pour moi un bel encouragement et un soutien extraordinaire, avait-il expliqué. Charlene le souhaitait également, car mes fonctions ne me permettent pas d'être en permanence avec les enfants. Elle m'avait demandé que d'autres membres de la famille puissent passer du temps avec eux."

Bien qu'elle soit en convalescence, dans un centre spécialisé situé en dehors de la principauté, la princesse Charlene n'a pas manqué de fêter - à distance - l'anniversaire de ses enfants en leur adressant un tendre message sur Instagram. Auprès de People, le prince Albert a récemment confié espérer que ses enfants pourront prochainement rendre visite à leur mère : "C'est ce que nous espérons le plus, mais il n'y a pas de date précise pour le moment." Pourvu que Jacques et Gabriella aient droit à un miracle de Noël...