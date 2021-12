Jacques et Gabriella de Monaco en fête : pyjamas chics et gâteau sur un plateau... Charlene présente ?

Rentrée à Monaco début novembre, après de longs mois de convalescence passés en Afrique du Sud, la princesse Charlene a d'emblée entamé une nouvelle période de repos prolongée dans un centre spécialisé en dehors de la principauté gardé secret. Ses retrouvailles tant attendues avec le prince Albert et ses enfants, bien qu'immortalisées dans la cour du palais, n'ont duré que peu de temps. "Elle était clairement épuisée, physiquement et émotionnellement. Elle était débordée et ne pouvait faire face aux fonctions officielles, à la vie en général ou même à la vie de famille", a expliqué depuis le prince Albert, auprès de People.

Le souverain de 63 ans a alors ajouté : "De toute évidence, il y a eu des conséquences de ses différentes chirurgies et des procédures qu'elle a subies au cours des derniers mois (...). Elle a perdu beaucoup de poids, ce qui la rend vulnérable à d'autres maladies potentielles. Un rhume, la grippe ou dieu nous en préserve, la Covid-19." De son côté, le père de Charlene, Kenneth (dit "Mike") Wittstock, est sorti de sa réserve et s'est voulu rassurant : "Ma fille avait l'habitude de nager 20km par jour. En sachant la façon dont elle s'entraînait, je sais qu'elle est dure et qu'elle s'en sortira", a-t-il commenté, auprès du magazine sud-africain You.

A défaut d'avoir leur mère avec eux, Jacques et Gabriella restent bien entourés par le reste du clan Grimaldi, notamment leurs tantes, les princesses Caroline et Stéphanie. Ces dernières étaient aux petits soins avec les jumeaux lors de la Fête nationale monégasque du 19 novembre, durant laquelle les enfants ont adressé d'adorables messages à leur mère absente, depuis le balcon du palais.

Le 3 décembre, la famille s'est à nouveau réunie à l'occasion du marché de Noël à Monaco. Charlene était alors représentée par sa belle-soeur Roisin Wittstock et ses enfants, Kaia Rose et Bodie, avec qui Jacques et Gabriella partagent une jolie complicité (voir diaporama). Les enfants pourront-ils, malgré tout, passer Noël avec leur mère ? Rien n'est moins sûr.