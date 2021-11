Charlene de Monaco bel et bien de retour ! Retrouvailles fortes en émotion... et un cadeau inattendu

Après huit longs mois de séparation, Charlene de Monaco a enfin retrouvé le prince Albert et leurs jeunes enfants. Comme l'a détaillé Nice Matin, photo des retrouvailles à l'appui, la princesse est arrivée en principauté ce lundi 8 novembre 2021 après un vol de dix heures en provenance d'Afrique du Sud, son pays d'origine, où elle se remettait tant bien que mal d'une sérieuse infection ORL.

L'ancienne nageuse de 43 ans est arrivée à l'aube à l'aéroport de Nice, d'où elle a ensuite regagné Monaco. Sur le tarmac de l'héliport monégasque, l'attendaient le prince Albert et leurs enfants, le prince Jacques et la princesse Gabriella (6 ans), "avec un gigantesque bouquet de fleurs". Pour ce retour tant attendu à Monaco, Charlene avait réservé deux surprises à sa famille. Fini la coupe blonde punk, place à une nouvelle tête châtain ! Mais surtout, la princesse a ramené dans ses valises un nouveau compagnon à quatre pattes : un chien de la race Rhodesian Ridgeback, baptisé Khan, "encore bébé qu'elle a commencé à dresser". L'animal lui a été offert après le décès prématuré de son chihuahua adoré le mois dernier. Une fois les retrouvailles faites, la petite famille a ensuite pu regagner le Rocher et le palais princier.

Dans une récente interview à Point de vue, le souverain de 63 ans avait annoncé le retour prochain de son épouse à temps pour la Fête nationale monégasque du 19 novembre prochain. Pour sûr, les résidents du Rocher auront tous les yeux rivés vers le balcon du palais princier pour guetter le grand retour de leur princesse !