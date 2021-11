Charlene de Monaco plus mal en point en réalité : la princesse en cure de désintoxication ?

Retenue en Afrique du Sud depuis le mois de mars, Charlene de Monaco n'aurait pas seulement affaire à une sérieuse infection ORL, comme l'affirme le palais... A en croire les informations du magazine Voici, publié le 5 novembre 2021, l'état de santé de la princesse serait en fait beaucoup plus préoccupant que la version officielle : l'épouse du prince Albert serait en fait accro depuis de longues années à un "dangereux cocktail de somnifères" et tenterait de se sevrer tant bien que mal.

Selon une source proche du palais citée par le magazine, tout aurait commencé avec des anti-douleurs pour "soigner une vieille blessure". Depuis 9 ans, la princesse Charlene serait incapable de tenir sans son mélange de pilules : "Stilnox, Imovane et dérivés de Carfentanil". Une addiction qui serait également liée à son profond mal-être sur le Rocher : "Elle ne supportait plus la pression et la malveillance de certains membres de la famille qui la font souffrir en silence depuis dix ans." L'ex-athlète de 43 ans souffrirait également de troubles alimentaires, en plus de véritables "soucis ORL" chroniques.

Avec pour motif officiel une mission de protection des rhinocéros, la princesse Charlene a donc quitté la principauté en début d'année dans l'espoir d'aller mieux, en s'accordant une pause de deux semaines dans son pays d'origine, quitte à laisser ses enfants Jacques et Gabriella (6 ans) derrière elle... C'est dans un cadre tout aussi exceptionnel que coupé du monde qu'elle a posé ses valises : la Thanda Private Game Reserve, située dans la région du Kwazulu-Natal (à trois heures de route de Durban), où Charlene s'est installée dans la luxueuse villa iZulu. Villa que l'on a d'ailleurs pu apercevoir sur des photos relayées sur Instagram.

Un "centre de désintoxication improvisé"

Malheureusement, la princesse n'a pas eu le repos qu'elle espérait à cause de ses problèmes ORL, pour lesquels elle a dû être opérée à plusieurs reprises ces derniers mois. Inquiet de l'état de santé de son épouse, le prince Albert aurait aussi ordonné son sevrage : "Si la dépendance de Charlene est totalement taboue sur le Rocher tout le monde est pourtant au courant. Albert a donc profité de son éloignement géographique pour lui demander de tout arrêter. Et Charlene s'est pliée à sa volonté", rapporte un proche.