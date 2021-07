Charlene de Monaco privée de Gabriella et Jacques : échange poignant depuis l'Afrique du Sud

Très loin des yeux mais tout près du coeur.

Vendredi 9 juillet 2021, Charlene de Monaco s'est à nouveau saisie de sa page Instagram pour donner de ses nouvelles. Toujours bloquée en Afrique du Sud en raison de problèmes de santé - une sérieuse infection ORL pour laquelle elle a été opérée et qui l'empêche de prendre l'avion pour regagner Monaco - la Sud-africaine de 43 ans a souhaité prouver que, malgré les milliers de kilomètres qui la sépare de ses enfants, elle ne les oublie pas.

Charlene de Monaco s'est ainsi montrée en train d'échanger, via un appel vidéo, avec Jacques et Gabriella, qu'elle surnomme très affectueusement "Jaqui et Bella". Âgés de 6 ans, tous deux doivent être terriblement en manque de leur maman après de si longues semaines passés sans elle. Ils n'ont été lui rendre visite qu'une seule fois en Afrique du Sud et à l'époque, Charlene de Monaco n'était pas encore en état de prendre l'avion. Le prince Albert aurait bien aimé l'avoir auprès d'elle pour leurs 10 ans de mariage fêtés au début du mois de juillet. Depuis l'Afrique du Sud elle n'avait pas manqué de marquer le coup pour cette date ô combien spéciale.

Sur les quelques images partagées par la princesse aux cheveux blonds ultra-courts, on découvre Charlene de Monaco en jean slim, avec une paire de bottes hautes et un top à manches longues sombres. Elle se filme pour montrer à ses enfants son quotidien, notamment fait d'entraide et de sauvegarde des espèces menacées, tels que les rhinocéros. "Sauvons nos éléphants", "Sauvons nos rhinocéros", peut-on lire sur des affiches qui se trouvent accrochées derrière elle. Charlene de Monaco participe également activement à la création de couvertures pour une crèche. Autant de jolis gestes partagés avec Jacques et Gabriella, que l'on aperçoit sur son écran de téléphone. "Passant du temps avec Jacqui et Bella, faisant des couvertures pour la crèche d'à côté. Souhaitez-moi bonne chance", écrit Charlene de Monaco en légende.