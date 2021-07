Charlene de Monaco souffrante et loin d'Albert : "C'est une période difficile pour moi"

Les Monégasques l'ont remarqué : depuis plusieurs semaines, le prince Albert de Monaco assume seul les engagements avec ses jumeaux, Gabriella et Jacques (6 ans). Leur mère, la nageuse olympique Charlene Wittsock souffre d'une "infection de la sphère ORL", une otite grave qui l'empêche de prendre l'avion. Depuis, la princesse se rétablit progressivement en Afrique du Sud, d'où elle est originaire.

Certains fans n'hésitent pas à lui reprocher son absence lors des évènements du Rocher, notamment pour son dixième anniversaire de mariage avec le souverain, célébré le 2 juillet dernier. Y'a-t-il un souci au sein du couple princier ? Dans les colonnes de News 24, le mardi 6 juillet 2021, Charlene de Monaco a tenu à éteindre l'incendie. "C'est une période difficile pour moi. Mon mari et mes enfants me manquent profondément. Ce qui a été le plus difficile à entendre, c'est quand mon équipe médicale m'a dit que je ne pourrais pas être chez moi pour mon 10e anniversaire de mariage. Albert est mon roc, ma force. Sans son amour et son soutien je n'aurais pas été capable de traverser cette passe compliquée", a développé la nageuse, très peinée de devoir encore passer du temps sans ses enfants.

Un communiqué du Rocher avait expliqué que la princesse souffrait d'une infection grave des oreilles, du nez et de la gorge pour lesquelles elle a dû subir "de multiples interventions compliquées", sans en dire plus. Charlene de Monaco est en Afrique du Sud depuis la fin du mois de mai. Ayant grandi au Zimbabwe, la souveraine est très sensible aux questions de préservation des espèces rares. Elle était de retour sur le continent africain pour développer l'action de son association.