Charlene de Monaco coincée en Afrique du Sud : Albert annonce enfin son retour, pour bientôt !

Le souverain apporte des nouvelles pour le moins rassurantes : la princesse Charlene devrait enfin rentrer à Monaco prochainement. Dans une nouvelle interview accordée au magazine Point de vue, dont un extrait a été dévoilé le 26 octobre 2021, le prince Albert a même annoncé que son épouse sera de retour en principauté à temps pour célébrer la Fête nationale.

Retenue en Afrique du Sud - son pays d'origine - depuis le printemps dernier, l'ancienne nageuse de 43 ans se remet difficilement d'une infection ORL. Après plusieurs passages à l'hôpital au cours de ces derniers mois, la princesse a subi une ultime intervention chirurgicale le 8 octobre dernier. Opération de la cloison nasale qui, comme le confirme son mari, "s'est très bien passée". "Elle va beaucoup mieux", a rassuré le souverain de 63 ans. Si la santé de la princesse s'améliore, ce n'est peut-être pas le cas de son moral, elle qui vient de perdre sa chienne adorée dans des circonstances douloureuses...

Malgré tout, bonne nouvelle pour les Monégasques : leur princesse sera de retour à temps pour assister à la Fête nationale du 19 novembre prochain ! "Nous allons pouvoir envisager son retour très prochainement. Et je peux vous dire qu'elle sera à Monaco bien avant la Fête nationale, a ajouté le prince Albert. Il ne m'est pas possible de vous préciser la date exacte, mais je vous promets que vous le saurez le moment venu." Un retour qui fera la joie de leurs jeunes enfants, le prince Jacques et la princesse Gabriella (6 ans), privés de leur maman depuis de longs mois.