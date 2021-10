Charlene de Monaco encore opérée : des nouvelles de la princesse et des détails

Suite et fin (définitive) ? Alors que la fondation de la princesse Charlene de Monaco avait annoncé que celle-ci devait être opérée une nouvelle fois en Afrique du Sud, tout semble s'être bien passé et l'épouse d'Albert de Monaco peut envisager de programmer, enfin, un retour en principauté.

"La princesse a subi une intervention vendredi qui s'est très bien passée. Cette intervention sous anesthésie générale est la dernière des interventions qu'elle devait subir à la suite de son infection ORL (oto-rhino-laryngologique). Elle est maintenant en observation pour 48 heures", a déclaré une source du palais princier à l'AFP, ce samedi 9 octobre 2021. La princesse Charlene de Monaco, partie en Afrique du Sud en mars dernier pour des funérailles et une mission en faveur des rhinocéros, est coincée loin des siens depuis des mois suite à ses problèmes de santé. Elle avait été victime d'une infection des oreilles, du nez et de la gorge en mai.

Charlene de Monaco, au coeur de folles rumeurs comme par exemple une supposée opération de chirurgie esthétique l'ayant laissée défigurée, avait déjà été opérée en août dernier. A l'époque, peu de détails avaient été rendus publics mais, dans la foulée, son mari le prince Albert et leurs enfants Jacques et Gabriella (6 ans) étaient venus la rejoindre pendant sa convalescence. Début septembre la princesse et ancienne nageuse avait été hospitalisée d'urgence après avoir fait un malaise en raison de complications liées à sa grave infection. Elle avait été admise sous un pseudonyme dans un hôpital de Durban, dans le Kwazulu-Natal (est), après s'être effondrée dans le lodge où elle séjournait depuis plusieurs mois.

Absente depuis de longs mois, Charlene de Monaco a ainsi raté plusieurs évènements officiels à Monaco mais aussi personnels comme ses 10 ans de mariage avec Albert ou la rentrée scolaire de ses enfants. Nul doute qu'une fois son retour programmé, elle rattrapera le temps perdu !