Charlene et Albert de Monaco enfin réunis ! Le bonheur avec Jacques et Gabriella en Afrique du Sud

"Je ne peux pas entrer dans les détails, mais je ne peux pas forcer la guérison, je serai donc coincée en Afrique du Sud jusqu'à la fin octobre", avait-t-elle récemment expliqué à la radio sud-africaine 702, en se filmant depuis le bush africain. "C'est la période la plus longue durant laquelle je me suis absentée de l'Europe, sans parler de mes enfants, mais je fais des FaceTime presque tous les jours et ils sont venus et reviendront me voir après ma procédure", avait ajouté celle qui est en convalescence dans la région du KwaZulu-Natal. C'est maintenant chose faite ! En revanche, elle va devoir manquer la rentrée au CP de ses chers enfants...