Charlene de Monaco le coeur lourd : elle va manquer un rendez-vous important pour Jacques et Gabriella

Une opération, et puis s'en vont ?

"C'est évidemment un jeu de patience pour moi (...). Je ne peux pas entrer dans les détails, mais je ne peux pas forcer la guérison", la princesse Charlene a-t-elle récemment expliqué à la radio sud-africaine 702. "C'est la période la plus longue durant laquelle je me suis absentée de l'Europe, sans parler de mes enfants, mais je fais des FaceTime presque tous les jours, ils sont venus et reviendront me voir après ma procédure." Après un premier voyage en juin dernier, le souverain et ses bambins auraient pour projet de retourner voir la princesse Charlene en Afrique du Sud à la fin du mois d'août, une fois qu'elle aura subi sa lourde intervention. Du moins, si la situation économique et sociale sur place le permet.