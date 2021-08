Charlene de Monaco : Nouvelle opération imminente, sa belle-soeur sort du silence

Retournée dans son pays d'origine en mai dernier, pour une mission de conservation de la faune sauvage, la princesse Charlene n'est plus rentrée à Monaco depuis. Retenue en Afrique du Sud en raison d'une sérieuse infection de la sphère ORL qui l'empêche de prendre l'avion, l'ex-nageuse de 43 ans désespère de retrouver son mari le prince Albert et leurs enfants : le prince Jacques et la princesse Gabriella (6 ans).

Le 4 août 2021, le site News24 a rapporté le témoignage de Chantell Wittstock, la belle-soeur de Charlene de Monaco. L'épouse de Sean Wittstock, qui vit avec mari et enfants en Afrique du Sud, a assuré que "toute la famille soutient Charlene en cette période difficile" : "Pour le moment, elle garde le moral alors qu'elle se prépare pour la principale intervention chirurgicale la semaine prochaine. Si la réglementation Covid le permet, le prince Albert et éventuellement les enfants viendront lui rendre visite fin août."

En juin dernier, lors du dernier voyage du prince Albert, Jacques et Gabriella en Afrique du Sud, toute la famille s'était réunie à l'occasion de l'anniversaire d'Aiva, la fille de Sean et Chantell Wittstock. En plus de la crise sanitaire, la situation économique et sociale en Afrique du Sud compromet grandement le prochain voyage du prince Albert...