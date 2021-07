Charlene de Monaco : Souffrante, elle va devoir subir une nouvelle opération "lourde"

Son absence commence à peser sur le Rocher et même à susciter des interrogations. Partie depuis le mois de mai sur ses terres natales en Afrique du Sud pour aller lutter contre le braconnage, Charlene de Monaco semble encore loin des siens pour un bon moment. Si certains redoutaient des problèmes de couple entre le prince Albert et sa femme il n'en est pourtant rien puisque celle-ci est retenue à l'étranger à cause d'une infection ORL sérieuse.

Interviewée par Channel 24, la maman de Jacques et Gabriella avait expliqué avoir subi une élévation des sinus et une greffe osseuse en vue de mettre des implants dentaires avant son arrivée en Afrique du Sud. Suite à cette opération, Charlene a souffert d'une grave infection des oreilles et de la gorge. Peinée de rester éloignée de sa famille, elle révèle que "son mari, ses bébés et ses toutous" lui manquaient beaucoup. "Mes conversations quotidiennes avec Albert et mes enfants m'aident beaucoup à garder le moral, mais leur présence me manque beaucoup (...) J'ai hâte que nous soyons ensemble" a-t-elle confié. Et ce n'est pas terminé puisque la femme du prince Albert devrait subir une nouvelle opération "assez lourde" selon Gala.

Loin de son mari pour leur dix ans de mariage (qui avait été célébré les 1er et 2 juillet 2011), Charlene de Monaco - qui garde le contact avec Albert et ses jumeaux grâce à des appels visio - a révélé être particulièrement déçue dans un communiqué de sa Fondation. "Cette année sera la première fois où je ne serai pas avec mon mari pour notre anniversaire en juillet, ce qui est difficile et cela m'attriste" avait-elle confié.

Mais que Charlene se rassure, son époux et leurs enfants s'apprêteraient à s'envoler pour la rejoindre. "Le prince Albert se rendra bientôt au chevet de son épouse. Il sera accompagné par ses enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, pour être ensemble près d'elle et la soutenir" a ainsi révélé Nice Matin à la fin du mois de juin dernier. Une visite rendue compliquée étant donné les nombreuses manifestations provoquées par l'incarcération de l'ancien président d'Afrique du Sud, Jacob Zuma. Une situation extrêmement tendue depuis le 8 juillet 2021 à tel point que l'armée a été appelée en renfort dans la région.