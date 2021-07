Charlene de Monaco au bord de la rupture ? "Tout est prêt pour l'annonce d'un divorce"

Y aurait-il de l'eau dans le gaz du côté du Rocher ? C'est ce que pense une majorité, de plus en plus grossissante, face à l'absence de longue durée de Charlene de Monaco. En Afrique du Sud depuis le mois de mars, alors qu'elle assistait aux funérailles de Goodwill Zwelithini, le roi des Zoulous, la princesse ne semble pas prête à rejoindre les siens. Des informations, tout droit venues d'Allemagne, affirment même qu'elle serait en train de chercher une maison du côté de Johannesburg et qu'elle aurait fait l'acquisition d'un cheval local. Aucun signe d'un billet d'avion retour, qu'elle ne pourrait pas prendre, de toute façon, à cause de soucis ORL.

Les Monégasques sont à nouveau perplexes, inquiets même pour certains

Le 2 juillet dernier, Charlene de Monaco et le prince Albert II fêtaient leur dixième anniversaire de mariage... loin l'un de l'autre. Des images officielles, tendres échanges d'attention et d'amour, circulaient alors en ligne. Mais la réalité serait tout autre, selon le portait que dresse Stéphane Bern du couple princier dans les colonnes du magazine Paris Match. "Albert et Charlene n'ont pas été vus ensemble, en public, depuis le 26 janvier dernier, traditionnelle fête de Sainte-Dévote, patronne de la Principauté, rappelle-t-il rigoureusement. Et les Monégasques sont à nouveau perplexes, inquiets même pour certains, alors que le magazine allemand Bunte prétend que, en coulisses, tout est prêt pour l'annonce d'un divorce."