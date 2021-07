Charlene de Monaco opérée en Afrique du Sud : la venue d'Albert et les enfants compromise

Cela fait maintenant trois mois que laprincesse Charlene n'a plus mis les pieds à Monaco. Au printemps dernier, l'épouse du prince Albert est retournée en Afrique du Sud, son pays d'origine, pour une mission de conservation des rhinocéros. Malheureusement, suite à une opération dentaire effectuée peu avant son départ, l'ancienne nageuse de 43 ans a contracté une sérieuse infection ORL qui l'empêche de prendre l'avion pour rentrer en principauté.

Alors que la princesse s'apprête à subir une nouvelle opération "assez lourde", comme le confirme le magazine Gala du 22 juillet 2021, Albert de Monaco aurait dans l'idée de retourner en Afrique du Sud pour être à son chevet. Leurs enfants, le prince Jacques et la princesse Gabriella (6 ans) seraient également prêts à partir. Seulement, la situation politique sur place compromet ce voyage...

La princesse Charlene est en convalescence dans la région du KwaZulu-Natal, près de Durban, où éclatent pillages et incendies criminels depuis le 9 juillet, suite à l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma pour corruption. Comme l'a rapporté l'AFP ce jeudi, le bilan fait état d'au moins 276 morts depuis le début de ces violences, face auxquelles les forces de sécurité sont dépassées. Bien qu'ils soient déjà venus voir Charlene de Monaco début juin, l'organisation d'un nouveau voyage du prince Albert et de ses deux jeunes enfants est donc compliquée.

"C'est une période difficile pour moi. Mon mari et mes enfants me manquent profondément, la princesse Charlene avait-elle confié à News24, le 6 juillet. Ce qui a été le plus difficile à entendre, c'est quand mon équipe médicale m'a dit que je ne pourrais pas être chez moi pour mon 10e anniversaire de mariage. Albert est mon roc, ma force. Sans son amour et son soutien je n'aurais pas été capable de traverser cette passe compliquée." Les 1er et 2 juillet dernier, c'est loin de son mari, de leurs enfants et de la principauté que l'ancienne nageuse a célébré ses 10 ans de mariage, non sans peine.