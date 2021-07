Charlene et Albert de Monaco, 10 ans de mariage : une robe de mariée d'exception, aux 40 000 cristaux

Dix ans après cet événement princier, Albert et Charlene de Monaco continuent de filer le parfait amour sur le Rocher. Une romance tout en pudeur, puisque le couple limite les gestes tendres en public, d'autant que leurs mains sont accaparées par leurs jumeaux : le prince Jacques et la princesse Gabriella (nés en 2014). Malheureusement, la princesse Charlene va devoir célébrer ses noces d'étain loin de la principauté. Retenue en Afrique du Sud depuis plusieurs semaines, à cause d'une sérieuse infection ORL, l'ex-athlète de 43 ans va devoir fêter l'événement à distance...