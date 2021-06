Albert et Charlene de Monaco, 10 ans de mariage : leurs rares gestes tendres en photos

10 ans, déjà ! Ces 1er et 2 juillet 2021, le prince Albert de Monaco et son épouse Charlene célèbrent leurs 10 ans de mariage. Malheureusement, retenue en Afrique du Sud depuis plusieurs mois en raison de problèmes de santé, la princesse va devoir fêter ses noces d'étain loin du Rocher... Malgré tout, l'ex-nageuse de 43 ans a marqué cet anniversaire dès le 24 juin en partageant une vidéo retraçant ses 15 ans de vie en principauté.

Après avoir rencontré le prince Albert lors d'une compétition de natation à Monaco, en 2000, Charlene Wittstock a attendu plusieurs années avant de s'afficher publiquement à son bras. Il a fallu attendre 2006 et la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver à Turin, en Italie, pour que le couple officialise son idylle. Les apparitions main dans la main se sont ensuite multipliées, à la grande joie des Monégasques et des médias. Au début de leur idylle, Albert et Charlene laissaient pleinement voir leur tendre complicité aux yeux de tous : un baiser de main lors d'une soirée mode sur le Rocher, un bisou dans le cou dans les tribunes VIP du Grand Prix de Formule 1, les corps l'un contre l'autre le temps d'une danse au Bal de la Rose ou celui de la Croix-Rouge...

Le jour de leur mariage civil, célébré le 1er juillet 2011, le prince Albert et sa jeune épouse n'ont pas hésité à échanger un tendre baiser au balcon du palais princier, devant une foule réjouie. Plutôt du genre pudique, la princesse de Monaco a généralement du mal à dissimuler sa gêne lorsque son prince lui témoigne son affection en public. Au fil des ans, les gestes tendres se sont raréfiés et les amoureux se contentent de se donner la main lors d'événements moins formels, généralement liés à leur passion commune pour le sport.

Depuis le 10 décembre 2014, il est d'autant plus difficile pour Albert et Charlene de Monaco d'afficher leur amour : leurs mains sont accaparées par leurs jumeaux, le prince Jacques et la princesse Gabriella ! Le public doit alors se contenter de quelques regards complices...