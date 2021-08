Charlene de Monaco opérée durant 4 heures : Albert de Monaco donne les premières nouvelles

Dans une précédente interview accordée à Channel24 mi-juillet, Charlene de Monaco avait donné de plus amples détails sur son état de santé. L'ancienne nageuse a subi une première intervention chirurgicale au début du mois de mai, consistant en une élévation des sinus et une greffe osseuse, en vue d'implants dentaires. Elle s'est ensuite envolée pour l'Afrique du Sud, pour une mission de conservation de la faune sauvage, d'une dizaine de jours. Mais tout ne s'est finalement pas passé comme prévu... L'épouse du prince Albert s'est mise à ressentir des douleurs intenses aux oreilles, rendant impossible un nouveau voyage en avion pour rentrer à Monaco. Charlene de Monaco a alors été opérée une nouvelle fois, en Afrique du Sud, donc, à la fin du mois de juin.

"Je me sens bien, c'est juste évidemment un jeu de patience pour moi (...). Je ne peux pas entrer dans les détails, mais je ne peux pas forcer la guérison, je serai donc coincée en Afrique du Sud jusqu'à la fin octobre", Charlene de Monaco avait-t-elle récemment expliqué à la radio sud-africaine 702, en se filmant depuis le bush africain. "C'est la période la plus longue durant laquelle je me suis absentée de l'Europe, sans parler de mes enfants, mais je fais des FaceTime presque tous les jours et ils sont venus [début juin avec le prince Albert, NDLR] et reviendront me voir après ma procédure", avait ajouté celle qui est en convalescence dans la région du KwaZulu-Natal. Son séjour en Afrique du Sud prolongé au minimum jusqu'au mois d'octobre lui fera donc louper la rentrée de Jacques et Gabriella en CP... Et ces semaines supplémentaires passées loin de Monaco ne font que raviver encore un peu plus les lourdes rumeurs de divorce - alors que le couple vient de fêter ses 10 ans de mariage - qui ralentiront peut-être si le prince Albert II se rend enfin au chevet de son épouse.