Charlene de Monaco coincée en Afrique du Sud : pas de retour avant 3 mois ! Elle donne de ses nouvelles

Charlene de Monaco n'a qu'une hâte : retourner auprès de son mari, le prince Albert de Monaco et de leurs enfants, Jacques et Gabriella, 6 ans. L'ancienne nageuse professionnelle est retenue en Afrique du Sud depuis de longs mois ! Après avoir contracté une infection au niveau de la sphère ORL, la princesse âgée de 43 ans, qui a été opérée plusieurs fois, se remet doucement et reste interdite d'avion.

Comme l'a rapporté People le 30 juillet 2021, lors d'une interview à la radio sud-africaine, Charlene Wittstock a dit toute son impatience à l'idée de pouvoir enfin serrer ses proches dans ses bras et décoller, direction le Rocher ! "C'est la période de ma vie la plus longue, loin de l'Europe et de mes enfants", a-t-elle confié. Elle a également avancé son possible retour pour la "fin octobre", disant qu'elle ne pouvait pas "forcer (s)on rétablissement".

Partie en Afrique pour mener à bien des missions de sauvetages de rhinocéros et lutter contre le braconnage à travers sa fondation, la princesse Charlene a depuis fait l'objet de vives rumeurs concernant son absence auprès de son mari, le prince Albert. Certains médias ont même évoqué l'hypothèse d'un divorce du couple, qui a fêté ses 10 ans de mariage, le 1er juillet, malgré la distance qui les sépare ! "J'étais censée rester pour dix ou douze jours, malheureusement, les médecins m'ont diagnostiqué une sérieuse sinusite", a-t-elle expliqué au micro de la journaliste Mandy Wiener.

Aujourd'hui, Charlene de Monaco a assuré qu'elle sentait "bien". La princesse prend régulièrement des nouvelles de sa famille, avec qui elle parle en vidéo, à défaut de pouvoir les voir en chair et en os. Récemment, Albert de Monaco et ses enfants avaient souhaité faire le déplacement jusqu'à son chevet, mais la situation politique du pays a eu raison de leur voyage...