Charlene de Monaco de retour plus tôt que prévu ? Albert donne des nouvelles !

Après de longs mois de séparation, le prince Albert de Monaco va finalement retrouver son épouse. Invité de Jérôme Rothen dans une prochain édition de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, le souverain a donné des nouvelles rassurantes de sa femme la princesse Charlene. Retenue en Afrique du Sud en raison d'une sérieuse infection ORL, elle devrait rentrer en principauté plus que tôt que prévu.

"Elle va mieux, ça a aussi été compliqué pour elle car différents problèmes l'on affecté", a affirmé le prince Albert, dans un extrait dévoilé par RMC le 5 octobre 2021. "Elle est toujours en Afrique du Sud mais va revenir très prochainement, nous devons faire les points avec les médecins dans quelques jours", a-t-il ajouté. Bien qu'elle ait subi une lourde intervention chirurgicale en août, qui l'avait affaiblie au point de faire un malaise et de retourner à l'hôpital en urgence, la princesse Charlene pourrait donc retrouver Monaco et sa famille avec un peu d'avance.

L'ancienne nageuse de 43 ans avait elle-même annoncé qu'elle ne pourrait pas rentrer avant la fin octobre, lors d'une interview pour Channel24 diffusée en juillet. Samedi 2 octobre, Charlene de Monaco est apparue souriante et visiblement en forme le temps d'une photo relayée sur Instagram. Un large sourire à l'idée d'enfin rentrer à la maison ? On imagine aussi la joie du prince Albert, mais surtout celle de leurs deux jeunes enfants Jacques et Gabriella (6 ans), qui doivent se passer de leur mère depuis maintenant neuf mois. Malgré tout, les enfants ont pu lui rendre visite à deux reprises, en juin puis à la fin de l'été.