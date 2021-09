Charlene de Monaco réapparaît après son malaise : des photos qui ont de quoi surprendre

Quitte à être coincée en Afrique du Sud, la princesse Charlene continue de mettre à profit sa convalescence pour lutter contre le braconnage des rhinocéros. Le 30 septembre 2021, l'épouse du prince Albert a relayé une nouvelle vidéo de campagne sur son compte Instagram. Un court clip laissant voir de nouvelles photos d'elle en mission dans la région du KwaZulu-Natal.

Un chapeau à la Indiana Jones sur sa coupe blonde punk, un large sourire aux lèvres et ses yeux fardés de noir : l'ancienne nageuse de 43 ans prend la pose dans la brousse, entre deux sauvetages de rhinocéros. Le montage vidéo visant à promouvoir la campagne baptisée #ChasingZero est accompagné d'une voix-off rapportant quelques propos de la princesse : "Toute cette expérience me touche (...) Cela me remplit d'une joie immense de me reconnecter avec les Africains et leur esprit à nouveau."

En revanche, difficile de savoir de quand datent les photos : coincée dans son pays d'origine depuis le printemps dernier, ce n'est pas la première fois que la princesse Charlene se met en scène ainsi. Au mois d'août déjà, elle avait relayé des photos d'elle en guerrière zoulou. Ces nouveaux portraits la montrant en forme pourraient avoir été pris plus récemment, à la suite de sa dernière lourde intervention chirurgicale de la fin août, elle qui souffre d'une sérieuse infection ORL depuis plus de six mois maintenant. Son état de santé avait inquiété après l'annonce d'un malaise et une nouvelle hospitalisation d'urgence début septembre.