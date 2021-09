Charlene de Monaco : Sa fille Gabriella blessée et en fauteuil roulant, la princesse partage des photos

Mais que s'est-il passé ? Gabriella de Monaco, âgée de 6 ans, se déplace aujourd'hui en fauteuil roulant. La demoiselle s'est blessée à une jambe a dévoilé sa maman, la princesse Charlene, par le biais de photos postées sur Instagram.

Sur son compte, l'épouse d'Albert II de Monaco a donc partagé une publication le samedi 11 septembre 2021. Un diaporama photos sur lequel on peut voir sa fille, une jambe dans le plâtre et avec toujours sa frange ratée, en compagnie de son frère Jacques mais aussi d'une partie du clan monégasque comme Caroline de Monaco ou Charlotte Casiraghi. En légende, elle écrit : "Ils passent du temps avec leur tante, son Altesse Royale la princesse Caroline et leurs cousins au salon canin annuel..." L'exposition canine internationale de Monaco se tient jusqu'au dimanche 12 septembre en principauté.

Si elle est heureuse pour eux, nul doute que Charlene doit avoir un pincement au coeur de ne pas pouvoir être à leurs côtés, alors qu'elle est toujours au repos en Afrique du Sud, où elle a multiplié les pépins de santé. Son époux le prince Albert a même été contraint de récemment démentir les rumeurs sur leur couple qui battrait de l'aile auprès de People.